Beynimiz morardı

5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI



DÜN GÖREVE İADE EDİLDİ



MOR BEYİN NEDİR?

'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?

İdil Janet Demiray

Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, FETÖ’cülükle suçlanıp ordudan atılmıştı. 1 yıl cezaevinde yatan Güvenir 5 yıl 2 ay hapse çarptırılmıştı. Güvenir’in fETÖ’cülerin geliştirdiği ‘Mor Beyin’ uygulamasınınkurbanı olduğu ortaya çıktı.Albay Bilal Güvenir dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevine iade edildi. Hükümetin Bilal Güvenir’in yerine atadığı Albay Yılmaz Özdemir ise “Ben fETÖ’cüyüm” deyip teslim oldu. Albay Özdemir itirafçı olmak istediğini söyledi.‘Mor Beyin’ uygulaması bir tür tuzak. Müzik dinlemek, İngilizce-Türkçe sözlük indirmek, namaz saatlerini öğrenmek için uygulamaya girenlerin ceplerine FETÖ’cülerin şifreli haberleşme programı ByLock yükleniyor.11 bin 480 kişi bilmeden bu uygulamayı indirdiği için tutuklandı veya meslekten atıldı. ‘Mor Beyin’in tuzak olduğu ortaya çıkınca bu kişilere şimdi hakları iade ediliyor.