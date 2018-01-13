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Beynimiz morardı

FETÖ’cü diye hapse atılan Albay Bilal Güvenir’in, FETÖ’cülerin tuzak programı ‘Mor Beyin’ kurbanı olduğu anlaşıldı ve görevine iade edildi. ‘FETÖ’cü değil’ diye Albay Bilal Güvenir’in yerine getirilen Albay Yılmaz Özdemir “Ben FETÖ’cüyüm” diyerek teslim oldu

Beynimiz morardı

5 YIL 2 AY HAPİS CEZASI


Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir, FETÖ’cülükle suçlanıp ordudan atılmıştı. 1 yıl cezaevinde yatan Güvenir 5 yıl 2 ay hapse çarptırılmıştı. Güvenir’in fETÖ’cülerin geliştirdiği ‘Mor Beyin’ uygulamasının
kurbanı olduğu ortaya çıktı.


DÜN GÖREVE İADE EDİLDİ


Albay Bilal Güvenir dün yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile görevine iade edildi. Hükümetin Bilal Güvenir’in yerine atadığı Albay Yılmaz Özdemir ise “Ben fETÖ’cüyüm” deyip teslim oldu. Albay Özdemir itirafçı olmak istediğini söyledi.


MOR BEYİN NEDİR?


‘Mor Beyin’ uygulaması bir tür tuzak. Müzik dinlemek, İngilizce-Türkçe sözlük indirmek, namaz saatlerini öğrenmek için uygulamaya girenlerin ceplerine FETÖ’cülerin şifreli haberleşme programı ByLock yükleniyor.11 bin 480 kişi bilmeden bu uygulamayı indirdiği için tutuklandı veya meslekten atıldı. ‘Mor Beyin’in tuzak olduğu ortaya çıkınca bu kişilere şimdi hakları iade ediliyor.

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