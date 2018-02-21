Beyninden 2 kilograma yakın tümör alındı

Hindistan’da görme sorunları yaşayan bir kişinin beyninden ameliyatla 1 kilogram 873 gram tümör çıkartıldı

Beyninden 2 kilograma yakın tümör alındı
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, güneydeki Mumbai şehrine bağlı bir köyde yaşayan 31 yaşındaki Santal Pal, son bir yılda sürekli baş ağrısı çektiği ve görme kaybı yaşadığı şikayetiyle doktora başvurdu.

AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ


Yapılan tetkiklerin ardından Pal’ın beyninde belirlenen tümör 7 saatlik ameliyatla alındı.

Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden Pal, "Daha önce sanki kafamda ağır bir yük varmış gibi hissediyordum." ifadelerini kullandı. Ameliyatı yapan doktorlardan Trimurti D Nadkarni, Pal’ın ameliyatının çok zorlu geçtiğini ve 11 ünite kan kullanıldığını belirtti.

'DÜNYADA BİR İLK'


Nadkarni, "Şimdiye kadar bir insanın beyninden çıkarılan en ağır tümör 1 kilo 400 gramdı. Pal’ın beyninden aldığımız tümörün ağırlığı ise 1 kilo 873 gram ve bu dünyada bir ilk." diye konuştu.

Pal’ın görme yetisini kazanma şansının yüzde 50 olduğunu dile getiren Nadkarni, hastadan alınan tümörün kanserli olup olmadığının ise yapılacak testlerin ardından netlik kazanacağını dile getirdi.


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