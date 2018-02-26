Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 16 saat su yok (İstanbul su kesintisi 26 Şubat)

İstanbul
'da Beyoğlu
, Beşiktaş
, Sarıyer
ve Şişli
ilçelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili İSKİ
'den şu açıklama geldi:
"Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi
günü (bugün) 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı
günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su alamayacak bölgeler:
Beyoğlu İlçesi:
Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.
Beşiktaş İlçesi:
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları
Sarıyer İlçesi:
Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.
Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri.
Yusuf Cevahir