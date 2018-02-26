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Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 16 saat su yok (İstanbul su kesintisi 26 Şubat)

İSKİ, "Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle 26 Şubat 2018 Pazartesi günü (bugün) 10:00 ila 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde bazı noktalarda su kesintisi yapılacağını duyurdu

26 Şubat 2018, Pazartesi 13:50
Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de 16 saat su yok (İstanbul su kesintisi 26 Şubat)
İstanbul'da Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili İSKİ'den şu açıklama geldi:

"Karaköy-Beşiktaş-Sarıyer Ana İsale Hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan bakım-onarım-yenileme çalışmaları nedeniyle, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü (bugün) 10:00 ile 27 Şubat 2018 Salı günü 02:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.  

Su alamayacak bölgeler:

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş Hasanefendi ve Ömer Avni Mahalleleri ile Gümüşsuyu Mahallesi alt kotları.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy Mahalleleri ile Bebek Mahallesi alt kotları

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.
Şişli İlçesi: Yayla, Feriköy ve Yenişehir Mahalleleri.

 


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