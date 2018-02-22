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Beyoğlu'nda bir kadına bıçaklı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın yüzünden yaralandı.
 

Beyoğlu'nda bir kadına bıçaklı saldırı
Beyoğlu'nda Fas uyruklu Azize Khaldi (22) apartman merdivenlerinde tartıştığı iki erkeğin saldırısına uğradı.

Darp edilen ve burnundan bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken saldırganlardan biri koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polis binanın en üst katında oturan ve saldırganlardan biri olduğu iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.
 

SALDIRGANLARDAN BİRİ ARANIYOR


Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada olayda kullanılan bıçağı delil torbasına koyarak götürdü. Polis olayın sebebini araştırırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.


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