Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

Beyoğlu’nda Bedrettin Mahallesi Ayni Alibaba Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binanın bir kısmı, henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile çöktü

Beyoğlu’nda metruk bina çöktü
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada kimsenin olmaması ve çevresindeki yoldan geçen olmaması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

'2 DAKİKA ÖNCE BURADAN GEÇTİK'


Bir görgü tanığı, "Olaydan 2 dakika önce buradan geçtik, hemen arkasından büyük bir gürültü duyduk. Geldik, baktık bina çökmüş, bizim üzerimize de yıkılabilirdi." dedi.

Binanın etrafındaki evler boşaltılarak güvenlik şeridi çekildi. Yarın sabah mühendislerin binada incelemelerde bulunacağı öğrenildi.



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