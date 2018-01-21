Beyoğlu’nda metruk bina çöktü

'2 DAKİKA ÖNCE BURADAN GEÇTİK'

Mine Bozkurt

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöken binada kimsenin olmaması ve çevresindeki yoldan geçen olmaması nedeniyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Bir görgü tanığı, "Olaydan 2 dakika önce buradan geçtik, hemen arkasından büyük bir gürültü duyduk. Geldik, baktık bina çökmüş, bizim üzerimize de yıkılabilirdi." dedi.Binanın etrafındaki evler boşaltılarak güvenlik şeridi çekildi. Yarın sabah mühendislerin binada incelemelerde bulunacağı öğrenildi.