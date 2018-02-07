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Beyoğlu'nda otel yangını

Beyoğlu'nda Büyükparmakkapı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan vatandaşlar itfaiye erlerince kurtarıldı.

07 Şubat 2018, Çarşamba 04:23
Beyoğlu'nda otel yangını
Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak'ta bulunan 7 katlı bir  otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı.

3'Ü AĞIR 6 YARALI


Yangından 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 


ALEVLERİN ARASINA GİRİP KURTARDI


Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, “Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.


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