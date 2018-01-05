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Beyoğlu’nda panik anları! 3 araç alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu’nda park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın 2 araca sıçradı. Yangında 3 araç kullanılmaz hale geldi
 

05 Ocak 2018, Cuma 19:10
Beyoğlu’nda panik anları! 3 araç alev alev yandı
İstanbul Beyoğlu'nd iddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin sürücüsü, lastik değiştirdiği sırada aracından dumanlar çıktığını gördü.

Otomobilde çıkan yangın park halinde bulunan diğer 2 otomobile de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


 

MİNİBÜSTEKİ YOLCULAR SON ANDA KURTULDU


Alevlerin sıçradığı minibüste bulunan vatandaşlar ise kendilerini dışarı atarak yangından son anda kurtuldu. Kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtulan bir kadın ise yaşadığı şok nedeniyle zor anlar yaşadı. Şok geçiren kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.


 

KİMSE YARA BİLE ALMADI


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanmakta olan otomobilleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın mahalline güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında 2 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.


 

O ANLAR KAMERADA


Park halindeki bir otomobilde çıkarak 2 araca sıçrayan yangında yaşananlar yoldan geçenler tarafından saniye saniye kaydedildi. 





 


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