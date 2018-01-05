Beyoğlu’nda panik anları! 3 araç alev alev yandı

MİNİBÜSTEKİ YOLCULAR SON ANDA KURTULDU

KİMSE YARA BİLE ALMADI

O ANLAR KAMERADA

Gizem Yetil

İstanbul Beyoğlu'nd iddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin sürücüsü, lastik değiştirdiği sırada aracından dumanlar çıktığını gördü.Otomobilde çıkan yangın park halinde bulunan diğer 2 otomobile de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Alevlerin sıçradığı minibüste bulunan vatandaşlar ise kendilerini dışarı atarak yangından son anda kurtuldu. Kendini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtulan bir kadın ise yaşadığı şok nedeniyle zor anlar yaşadı. Şok geçiren kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanmakta olan otomobilleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın mahalline güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı yangında 2 otomobil ve 1 minibüs kullanılamaz hale geldi.Park halindeki bir otomobilde çıkarak 2 araca sıçrayan yangında yaşananlar yoldan geçenler tarafından saniye saniye kaydedildi.