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Beyoğlu'nda patlayan trafo paniğe neden oldu

Beyoğlu’nda bir apartmanın bodrum katında bulunan trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı

03 Mayıs 2018, Perşembe 16:09
Beyoğlu'nda patlayan trafo paniğe neden oldu
Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Piyale Mumhanesi Sokak'ta meydana geldi. Saat 14.00 sıralarında bir apartmanın bodrum katında bulunan trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucunda trafo yanmaya başlarken bütün apartmanı dumanlar kapladı. Apartmandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo nedeniyle çevrede büyük panik yaşandığı öğrenildi. Dumanların yükseldiği apartmandan vatandaşların kendi imkanlarıyla tahliye olduğu belirtildi. 

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken apartmanda maddi hasar meydana geldi. Apartmanlarında çıkan yangını duyarak olay yerine gelen vatandaşlar ise gördükleri karşısında şok yaşadı. Sinir krizleri geçiren vatandaşları polis ekipleri sakinleştirdi. 


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