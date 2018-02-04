Beyoğlu'ndaki çatı yangını mahalleyi sokağa döktü

Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonucunda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

04 Şubat 2018, Pazar 17:00
Beyoğlu'ndaki çatı yangını mahalleyi sokağa döktü
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu. Yangın, Kadı Mehmet Mahallesi Akbaba Yokuşu Sokakta saat 15.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında  meydana geldi.  Çatıdaki dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine Şişli ve Fatih'ten itfaiye ekipleri  gönderildi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahalle sakinleri de yangın nedeniyle panik yaşayarak ,kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin çatısında maddi hasar oluştu.  Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA


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