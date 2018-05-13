Beyoğlu'nda banyoda feci ölüm!

Beyoğlu'nda banyodaki şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağına kapılan kadın hayatını kaybetti

13 Mayıs 2018, Pazar 17:50
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Olay öğlen saatlerinde Beyoğlu Bakraç Sokakta meydana geldi. Ebru Demetgül'e (34) ulaşamayan arkadaşı eve geldi. Anahtarla içeri giren kişi arkadaşının banyoda hareketsiz yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrik ekipleri de gelerek binanın elektriklerini kesip inceleme yaptı. Polisin incelemesi devam ediyor. 

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