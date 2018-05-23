Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki Kamer Hatun Cami bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde caminin bahçesinde bulunan yatak içerisinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine cenaze aracı çağırdı.

Ekipler tarafından araca konulan cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA