Bez parçasıyla boğduğu babaannesinin taziyesine katılmış

Adana'nın Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde 14 Nisan’da babaannesi Elif Tul'u (82) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İsmail Canik (27) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, Canik hakkında "Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame yapılan inceleme sonunda kabul edildi.

İddianamede, yalnız olarak yaşayan bir kadından iki gündür haber alınamadığının polise ihbar edilmesi üzerine eve girildiğinde Elif Tul’un holde ölü olarak bulunduğu belirtildi.

İncelemede Tul’un beyaz renkli çamaşır ile boğulmuş olduğunun tespit edildiği ifade edilen iddianamede, yapılan araştırma sonunda yaşlı kadının torunu İsmail Canik’in yakalanarak tutuklandığı kaydedildi.

'BEZ PARÇASINI BOĞAZINA DOLADIM'

İddianamede, Canik’in savunmasına da yer verildi. Olay günü akşam saatlerinde tek başına babaannesi Elif Tul’un evine gittiğini ifade eden Canik, şunları söyledi: "Bankalara kredi kartı borcum olduğu için 500 lira para istedim. Nenem 'Param yok' dedi. Ben de 'Diğer torunlarına para veriyorsun bana vermiyorsun' dedim. Bu sözlerim sonrası nenemin küfür etmesi üzerine bir anlık sinirle sandalye üzerindeki bez parçasını nenemin boğazına doladım. Nefessiz kalınca bıraktım. Kapıyı kilitleyerek anahtarı evin arka tarafındaki açık pencereden içeri atıp evime gittim."

İsmail Canik'in boğduğu babaannesinin cesedi bulunduğunda gözyaşı döktüğü ve taziyesine katılıp, başsağlığı dileklerini kabul ettiği belirlendi.