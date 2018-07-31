Bhavna Limbachia’ın gelinliğine Türk imzası

Rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ünlü İngiliz oyuncu Bhavna Limbachia’nın gelinliği, İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal’ın imzasını taşıdı

31 Temmuz 2018, Salı 11:56 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2018, Salı 11:58
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Zeynep Kartal’ın özel olarak hazırladığı Fransız dantelleriyle bütünleşen şık gelinlik, düğünde adeta göz doldurdu. Balık kesim modele sahip olan gelinliğe işlenen taşlar ise gece boyunca Limbachia’nın üzerinde parıldadı. Ünlü oyuncu sosyal medyasında Zeynep Kartal’a Türkçe olarak “teşekkür ederim” mesajı da yolladı.

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