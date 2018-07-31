Bhavna Limbachia’ın gelinliğine Türk imzası

Zeynep Kartal’ın özel olarak hazırladığı Fransız dantelleriyle bütünleşen şık gelinlik, düğünde adeta göz doldurdu. Balık kesim modele sahip olan gelinliğe işlenen taşlar ise gece boyunca Limbachia’nın üzerinde parıldadı. Ünlü oyuncu sosyal medyasında Zeynep Kartal’a Türkçe olarak “teşekkür ederim” mesajı da yolladı.