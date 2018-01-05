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Bi Parça Plastik bu yıl da seyirciyle buluşuyor

Marius Von Mayenburg'un yazdığı Hemzemin Tiyatro'nun sahnelediği Bi Parça Plastik adlı oyun bu yıl da seyirciyle buluşuyor

05 Ocak 2018, Cuma 17:45
Bi Parça Plastik bu yıl da seyirciyle buluşuyor
Damla Sönmez, Erce Kardaş, Ushan Çakır, Süreyya Güzel ve Ahmet Rıfat Şungar'ın rol aldığı oyunun konusu şöyle:

Sanatçı Halupa yeni projesi için ilham perisini bulmuştur. Kişisel asistanının evinde işe başlamış bir temizlikçi. Dünya sanatçımızın gözünde bir çöp yığınıdır ve temizlikçi ise bu çöp yığınına kafa tutabilecek başrol oyuncusudur. Bütün aile kendilerini bu projeye istese de istemese de hizmet ederken bulur.

Oyunu 8 Ocak'ta Moda Sahnesi, 18 Ocak'ta Dasdas Sahnesi, 24 Ocak'ta Çevre Tiyatrosu, 30 Ocak'ta Dasdas Sahnesi'nde izlenebilecek.



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