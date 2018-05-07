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Bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker hayatını kaybetti

Osmaniye'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

07 Mayıs 2018, Pazartesi 23:48
Bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker hayatını kaybetti
Osmaniye İstiklal Mahallesi'nde Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
 

GÖZALTINA ALINDI


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden  ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olay sonrası Veli Can A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma  başlatıldı.

 


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