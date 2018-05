Bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker hayatını kaybetti

GÖZALTINA ALINDI

Gizem Yetil

Osmaniye İstiklal Mahallesi'nde'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er(21) ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olay sonrası Veli Can A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.