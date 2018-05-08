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Big Burn İstanbul Festival 20-21-22 Temmuz'da Suma Beach'te!

Burn Energy Drink tarafından organize edilen 100’den fazla DJ ve 5 sahne ile kesintisiz müzik deneyimi sunan Big Burn İstanbul Festival bu yaza da damgasını vuracak!

Big Burn İstanbul Festival 20-21-22 Temmuz'da Suma Beach'te!
Burn Enerji İçeceğinin organize ettiği Big Burn İstanbul uluslararası ve lokal olmak üzere 100 DJ ve produktör, 5 sahne ile Suma Beach'i bir elektronik müzik mabedi haline getirdi. Big Burn Istanbul, bu yaz da muhteşem bir line up ile elektronik müzikseverlere 20-21-22 Temmuz'da Suma Beach'te ev sahipliği yapacak. 

Festivale ait ilk açıklanan isimler dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızları: Adam Beyer, Claptone, Dubfire, Seth Troxler, Tale Of Us olurken sosyal medya sayfaları daha şimdiden katılımcıların heyecanlarını bildiren yorumları ile dolmuş durumda. Daha pek çok DJ ve prodüktör ismin www.bigburn.istanbul adresinden ve Big Burn İstanbul sosyal medya hesaplarından açıklanacağı festival için bu yıl yurt dışından da yoğun bir katılım bekleniyor.
 

4 Kapak Kodu 50 TL İndirim Fırsatı


Türkiye’nin yeni festival deneyimi Big Burn İstanbul biletlerini indirimli almak isteyenler için ise kaçırılmayacak bir fırsat sunulmuş... BURN kutularında yer alan siyah açma halkalarındaki şifreyi http://bigburn.istanbul/avantajlibilet adresinden Biletix indirim koduna çevirenler 1 kapaktan 10 TL, 4 kapaktan 50 TL indirim kazanıyor. Müzik ve doğanın iç içe olduğu bir atmosferde, İstanbul’un en gözde açık hava mekanlarından biri olan Suma Beach’te binlerce müzikseveri ikinci kez benzersiz bir festival ortamında ağırlayacak olan Big Burn İstanbul’u ajandanıza not etmeyi unutmayın!


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