Kayserispor'un Mendes’ten boşalan sol kanat için kadrosuna kattığı Bilal Başacıkoğlu’ndan iddialı sözler.

Sarı-Kırmızılı futbolcu Kayserispor'dan önce Beşiktaş'tan teklif aldğını belirtirken, "Beşiktaş’tan teklif aldım ama Kayserispor’u kendime çok yakın hissettim. Benim için artık şans bulmak ve kendimi göstermek önemli. Feyenoord’da çünkü bu anlamda istediğim şansı bulamıyordum. Beşiktaş’ta da oturmak yerine Kayseri’de oynamayı seçtim. Kayserispor’da da ciddi bir forma rekabeti var. Bu rekabetin içinde kendimi gösterip takımın değişilmez oyuncusu olmak adına elimden geleni yapacağım” (Fanatik)