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Bilal Erdoğan'a hakaret olayında Kılıçdaroğlu'nun savunması istenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a 4 yıl önce ‘basın yoluyla alenen hakaret’ ettiği iddiasıyla yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun savunmasının alınması için mahkeme Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına karar verdi.

Bilal Erdoğan'a hakaret olayında Kılıçdaroğlu'nun savunması istenecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 5 Ağustos 2014’de yaptığı konuşma sırasında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianamede Kılıçdaroğlu’nun Bilal Erdoğan’a “Basın yoluyla alenen hakaret” ettiği belirtilerek 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.


UZLAŞMADILAR


Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Haziran 2017’de görülen duruşmada söz konusu suçların uzlaştırmaya tabi olması nedeniyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmiş ancak taraflar uzlaşmamıştı.

Davanın bugün görülen duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesini kovuşturma şartı olması nedeniyle davanın düşürülmesini talep ederiz. Bu nedenle genel başkanın savunmasının alınmasına gerek olmadığını iddia etmekteyiz. Bu hususların dikkate alınmasını talep ederiz” dedi.


SANIK CEZALANDIRILSIN


Bilal Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız ise, “Şikayetimiz ve katılma talebimiz devam etmektedir. Sanığın iddianamedeki söylemleri meclis çatısı altında değildir. Havaalanında söylenmiştir. Tüm deliller dosyada mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” diye konuştu.

Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.


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