Bilal Erdoğan gençlere seslendi: Sizler Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığının neslisiniz



"SİZLER DÜNYANIN GELECEĞİNE DAMGA VURACAKSINIZ"

"BENİ AFFEDİN"



"GENÇLERİ ZOR BİR GELECEK BEKLİYOR"



"SİZLER TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞININ NESLİSİNİZ"

Serap Belovacıklı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otelde 'Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı' düzenlendi. Kurultaya Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 81 ilden gelen imam hatip okul başkanları ve öğrencileri katıldı.Toplantıda ilk sözü alan Milli eğitim bakanı Yılmaz'ın ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kürsüye çıktı. Sözlerine gençlerin geleceği temsil ettiğini söyleyerek başlayan Bilal Erdoğan, şunları söyledi:"En heyecanlı hissettiğim anlar gençlerle bir araya geldiğimiz anlar. Elbette Dünya önemli bir dönüm noktasında, ülkemiz önemli bir dönüm noktasında. Böyle bir dönüm noktasında ülkemizin geleceğini elde tutan siz kardeşlerimiz dünyanın geleceğine de damgasını vuracak olan nesillersiniz.", toplantıya'sivil kıyafetlerle' geldiğini söyleyerek, bunun nedenini şöyle anlattı: "Genç kardeşlerimizle bir araya geleceğimizi öğrenince 3 günlük kamp kurultay olacağını duyunca bendeniz böyle sivil gelmeyi tercih ettim. Bakanımızın geleceğini son anda öğrenince biraz kontrpiyede kaldım. Yani maskeli baloya gidiyorsunuz hazırlanmışsınız ama herkes sivil, size büyük bir şaka yapılmış biraz öyle hissediyorum beni affedin."gençleri zor bir geleceğin beklediğini söylerken "Bu kardeşlik iklimini yaşayamadığımız, yaşatamadığımız bu dönemeçte baktığımızda İsrail'in güvenliğine yönelik strateji oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz" dedi.Erdoğan, şöyle devam etti: "Maalesef İsrail'in güvenliğinden anladıkları İsrail'in çevresindekilerle barış içersinde eşit şartlarda yaşaması değil, başka ülkelerin, yani İslam ülkelerinin istikrarsızlaştırılması. Yani İslam ümmeti ne kadar karmaşa içersinde olursa, İsrail'in o kadar güvende olacağını düşünen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Selahattin Eyyübi'nin kemikleri ne kadar sızlarla İsrail o kadar güvende olur zihniyetiyle karşı karşıyayız. Mekke ve Medine ne kadar güvende olmazsa İsrail o kadar güvende olur zihniyetindeyiz. Bu tüm dünyada barışı da tehdit eden zihniyetin kendisidir. Kudüs'ün başkent olarak tanınması, Türkiye'yi kuşatma çevreleme operasyonun bir parçası olarak geçmektedir. Müttefiklerimizle mücadele içersine, savaş içersine sokulmaya çalışıyoruz."Öğrencilere "Eskiden müttefikleri eleştirmeyen bir Türkiye vardı. Biz bunları aşarak büyüdük. Sizler bunları görmediniz bile" diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:"Genç kardeşlerim sizler Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın neslisiniz. Bendeniz sizin yaşınızda imam hatip öğrencisiyken başbakanın sağlığı ile değişen ülke ekonomisi, koalisyon arasındaki geleceğe bakıyorduk. Siz ne kadar tasarlarsanız tasarlayın bütün bunlar Allah'ın kader planı içerisinde birer damla bile değildir. Bir gün hapiste olan cumhurbaşkanımız 3 sene sonra gümbür gümbür iktidara geldi. Eminim size gelen ağabey ve hocalarınız geçmişin zorluklarından bahsediyordur ama sizi de zor bir gelecek bekliyor."