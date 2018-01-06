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Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Bilal Erdoğan ve Nuri Alço, Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
 

Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti
Münir Özkul’un Cihangir’de oturan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Aktör Nuri Alço, 93 yaşında hayatını kaybeden  Münir Özkul’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretine gelen aktör Nuri Alço “Rahmetliyi evinde ziyaret etmiştim. Beni eşofmanlarıyla karşılamıştı. ‘Beni tanıdın mı?’ dediğimde sadece gülerek gözlerimin içine bakmıştı. Güldü ve başını salladı. Fazla konuşamadı. Ama ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Türk sinemasının başı sağolsun. Çok filmlerde beraber oynadık. Çok güzel bir insandı. Yeri doldurulamayacak tek insandı” dedi.



Bilal Erdoğan apartman girişinde bulunan hatıra defterine düşüncelerini yazdıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



Bilal Erdoğan "Ne kadar mutena mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun" dedi.

 


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