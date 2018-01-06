Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti

Serap Belovacıklı

’un Cihangir’de oturan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor.ve, 93 yaşında hayatını kaybeden’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Taziye ziyaretine gelen aktör“Rahmetliyi evinde ziyaret etmiştim. Beni eşofmanlarıyla karşılamıştı. ‘Beni tanıdın mı?’ dediğimde sadece gülerek gözlerimin içine bakmıştı. Güldü ve başını salladı. Fazla konuşamadı. Ama ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Türk sinemasının başı sağolsun. Çok filmlerde beraber oynadık. Çok güzel bir insandı. Yeri doldurulamayacak tek insandı” dedi.apartman girişinde bulunan hatıra defterine düşüncelerini yazdıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı."Ne kadar mutena mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun" dedi.