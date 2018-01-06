Bilal Erdoğan ve Nuri Alço'dan Münir Özkul'un ailesine taziye ziyareti

Münir Özkul
’un Cihangir’de oturan ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan
ve Aktör Nuri Alço
, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul
’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretine gelen aktör Nuri Alço
“Rahmetliyi evinde ziyaret etmiştim. Beni eşofmanlarıyla karşılamıştı. ‘Beni tanıdın mı?’ dediğimde sadece gülerek gözlerimin içine bakmıştı. Güldü ve başını salladı. Fazla konuşamadı. Ama ne yazık ki hakkın rahmetine kavuştu. Türk sinemasının başı sağolsun. Çok filmlerde beraber oynadık. Çok güzel bir insandı. Yeri doldurulamayacak tek insandı” dedi.
Bilal Erdoğan
apartman girişinde bulunan hatıra defterine düşüncelerini yazdıktan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Bilal Erdoğan
"Ne kadar mutena mümtaz bir insan olduğuna işaret eder diye düşünüyorum. Allah bütün sevdiklerini cennetinde kavuştursun" dedi.
Serap Belovacıklı