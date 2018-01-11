Bilal Kısa resmen Akhisarspor'da

Erdinç Şahin

İlk olarak'dan golcüanlaşan Yeşil-Siyahlılar, 34 yaşındaki Bilal Kısa'yla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.'nde yapılan imza törenine, yönetim kurulu üyeleri Zekeriya Güneş ve Süleyman İşçi de katıldı. Bilal Kısa imzayı atar atmaz Antalya kampına katılmak için yola çıktı. Başkan Eryüksel, Bilal ve Seleznyov'un yanı sıra bir defans oyuncusu daha alacaklarını açıkladı.Bilal, 2012-2013 sezonun devre arasında geldiği Akhisar Belediyespor'da 2.5 yıl forma giymişti.