Bilecik'te taksimetre ücretlerine rekor zam

Açıklama yapan Çınar Taksi durağında taksi şoförü Selahattin Ceylan, 5 yıldan bu yanan ilk defa taksimetrelere zam geldiğini belirterek, "Önceden taksimetre açılış ücretimiz 3 TL’den başlıyordu. Sonrasında her kilometre de 3 buçuk lira yazıyordu. Bu fiyatlar 5 yıl önceki fiyatlardı.
'5 YIL SONRA ZAM GELDİ'
2018 yılınan girdiğimiz şu ayda 5 yıl sonra fiyatlara zam geldi. Bilecik’te taksimetre açılış ücreti 5 TL, sonrasında her kilometre başı ücreti de 4 TL’ye yükseldi. Yani 1 kilometrede 9 TL yazıyor. Müşteriyi nereden alıyorsak taksimetreyi oradan açıyoruz. Bu zam sonrası zammı yapan komisyona biz taksiciler adına teşekkür ederiz"
dedi.
Senim Tanay