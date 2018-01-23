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Bilecik'te taksimetre ücretlerine rekor zam

Bilecik’te 2018 yılında taksimetre fiyatlarına yüzde 80 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 3 TL’den 5 TL’ye, sonrasında her kilometre başı ücreti 3 buçuk liradan 4 TL’ye çıktı

23 Ocak 2018, Salı 10:34
Bilecik'te taksimetre ücretlerine rekor zam
Açıklama yapan Çınar Taksi durağında taksi şoförü Selahattin Ceylan, 5 yıldan bu yanan ilk defa taksimetrelere zam geldiğini belirterek, "Önceden taksimetre açılış ücretimiz 3 TL’den başlıyordu. Sonrasında her kilometre de 3 buçuk lira yazıyordu. Bu fiyatlar 5 yıl önceki fiyatlardı.

'5 YIL SONRA ZAM GELDİ'

2018 yılınan girdiğimiz şu ayda 5 yıl sonra fiyatlara zam geldi. Bilecik’te taksimetre açılış ücreti 5 TL,  sonrasında her kilometre başı ücreti de 4 TL’ye yükseldi. Yani 1 kilometrede 9 TL yazıyor. Müşteriyi nereden alıyorsak taksimetreyi oradan açıyoruz. Bu zam sonrası zammı yapan komisyona biz taksiciler adına teşekkür ederiz" dedi.




 


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