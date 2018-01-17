15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Bilecik'teki işletmeciden müşteri çekmek için ilginç yöntem

Bilecik'teki bir kahvaltı salonu işletmecisinin işyerinin girişine astığı 'Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri' yazısı görenlerin dikkatini çekiyor.

Bilecik'teki işletmeciden müşteri çekmek için ilginç yöntem
Pınar Çelik, kızının üniversite eğitimi için Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bilecik'e gelerek 'Berika Kahvaltı Salonu'nu işletmeye başladı. Çelik, müşteri kitlesinin çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının ardından yarıyıl tatili için memleketlerine gitmeleri üzerine dikkat çekmek amacıyla işyerinin girişine 'Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri' ve 'Eleman aranıyor. Nefes alsın yeter' yazılarını astı.


"DİKKAT ÇEKSİN İSTEDİK"


Yazıların sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten Pınar Çelik şöyle konuştu:

"Piyasalarda had safhada durgunluk var. Bizi esnaf olarak kalkındıran öğrenci kitlesi, gitti. Öğrenci şu an şehirde yok. Dikkat çeksin, biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım. Şu an sosyal medyada çok paylaşılan yazı oldu. Reklam güzel oldu."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hastaneye gelen 115 çocuk hamileymiş! Türkiye'yi sarsacak utanç listesi

Hastaneye gelen 115 çocuk hamileymiş! Türkiye'yi sarsacak utanç listesi
Yargıtay'dan ilk Balyoz kararı!

Yargıtay'dan ilk Balyoz kararı!

Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği!

Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği!

Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği! Emniyet ve Jandarma alarma geçti

Ankara’da kayıp Rus diplomat paniği! Emniyet ve Jandarma alarma geçti
Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı

Başkentte FETÖ'nün eğitim yapılanmasından 9 kişi gözaltına alındı
Hakkari’de PKK'nın bombalı saldırıda kullanacağı araç ele geçirildi

Hakkari’de PKK'nın bombalı saldırıda kullanacağı araç ele geçirildi
Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)

Son dakika! Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl?)
Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu
Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?

Afrin nerede? Afrin'in haritadaki yeri ve önemi ne?
Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı

Emrah Serbes davasında duruşmalar başlamadan bilirkişi raporu hazırlandı
Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması

Son Dakika...Ümit Kocasakal’dan CHP Genel Başkanlığı için adaylık açıklaması