Bilecik'te otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Bilecik'te otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Rıfat Efe idaresindeki 11 EN 902 plakalı otomobil, Küplü-Kızıldamlar köy yolunda, Ali Gözen'in kullandığı 11 EF 329 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, Ali Gözen olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Rıfat Efe ile traktördeki Berkay Fındık, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali Gözen'in traktör altında kalan cesedi, AFAD ekiplerince çıkartılarak aynı hastanenin morguna gönderildi.
AA