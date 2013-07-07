Bileğini büken AZ

2007 yılında üretilmeye başlayan Volkswagen Tiguan kardeşi Golf gibi sevilen bir model olmayı başardı. 3 farklı donanım ile satışa sunulan modelin aslında en dikkat çekici detayı DSG şanzımana sahip en güçlü versiyon olmasıydı. Manuel şanzımanıyla geçtiğimiz dönemlerde testimize katılan ve başarılı grafik çizen Tiguan bakalım DSG şanzıman ile nasıl bir performans gösterecek?

Tasarım

Tiguan’ın tasarımına baktığımızda dinamik ve şık bir yapı bizleri karşılıyor. Far grubu White&Night versiyonunda standart sunulan Bi-Xenon sistem kadar çekici değil. Ancak otomobile agresif bakışlar kazandırmış. Ek olarak bu bakışlar kaput üzerinden inen keskin hatlar ile desteklenmiş. Bu bölümdeki şıklık ızgara üzerindeki nikelaj parçalar ile ön plana çıkarılmış. Yan bölüme geldiğimizde sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Burada çok kollu jant grubu otomobilin sportif yönünü desteklerken, aracın hafif arazi karakterini vurgulamak içinse çamurluk kemerlerinde ve kapı altlarında siyah detaylar kullanılmış. Arka bölüme geldiğimizde tamponun genel tasarımla bütünlük sağlanması için mat siyah olarak belirlenmiş. Bu bütünlük detayına stop grupları da bagaj kapağı üzerine uzanarak destek vermiş. Tavan rayları ve arka spoyler de otomobilin sportif karakterini destekleyen diğer detaylardan. Boyut disiplinine baktığımızda Tiguan, 4426 mm uzunluğa, 1809 mm genişliğe, 1703 mm yüksekliğe ve 2604 mm dingil mesafesine sahip. Bu değerler ile rakibi Ford Kuga’dan 98 mm daha kısa, 29 mm daha dar, 42 mm daha alçak ve 86 mm daha kısa dingil mesafesine sahip.

İç Mekân

Volkswagen modellerinde artık neredeyse ezberlediğimiz bir iç mekân bizleri karşılıyor. Ailenin hemen hemen tüm üyelerinde kullanılan iç mekân malzeme kalitesi ve işçilik konusunda sıkıntı yaratmıyor. Ancak kalite ve işçilik standardı yüksek olan bu mekânın modelden modele değişim göstermesi şart. Orta konsolda dokunmatik ekranlı müzik sistemi yer alıyor. Bu sistemin başarısı takdir edilir nitelikte. CD, MMC kart ve Aux desteği ile çoklu ortam oluşturan bu sistemin USB bağlantısının olmaması can sıkıcı. Sürüş pozisyonuna erişimde herhangi bir sıkıntı yer almıyor. Aksine ayarlı direksiyon ve koltuk sizin bu konudaki en büyük yardımcınız. Volkswagen Tiguan küçük eşya gözü konusunda da size bolca alan sunuyor. Vites önünde, orta konsolda birçok küçük alanın yanı sıra büyük su şişelerinizi koyabileceğiniz ceplerde kapı kenarlarında mevcut kılınmış. Önde ve arkada sunulan hacim yeterli seviyede. Geriye doğru paralel uzanan tavan yapısı iyi bir baş mesafesi sağlarken bu bölümün cam tavan ile desteklenmesi içerideki misafirlere son derece ferah bir kabin sunmuş. Bagaj hacmi konusunda ise 470 litre ile Tiguan rakibi Kuga’yı geride bırakıyor.

Motor

Volkswagen Tiguan’ın kalbinde DSG şanzıman ile kombine edilmiş 1,4 litre TSI motora yer verilmiş. Bu motor 5800 d/d’da 150 PS güç ve 1500 ila 4000 d/d’lar arası 240 Nm tork değeri üretiyor. Bu veriler ile 0-100 Km/s hızlanmasını 9,3 saniyede tamamlarken maksimum 193 Km/s hız değerine sahip. Fabrika verilerine göre karma yakıt tüketim değeri ise 7,1 litre. 150 PS’lik TSI ünite Tiguan’a yeterli performans sunuyor. 6 ileri DSG şanzıman sarsıntısız geçişleriyle göz dolduruyor. Yakıt tüketimi konusunda TSI motor son derece başarılı; 7,1 litrelik fabrika tüketim değerine karşılık biz sakin kullanımlarda 8,7 litrelik değer elde ettik.

Güvenlik

Volkswagen Tiguan, 2009 yılında girdiği Euro Ncap çarpışma testinden 5 yıldız alarak ayrıldı.

Konfor ve yol tutuşu

Tiguan’da yumuşak süspansiyonlara yer verilmiş. Bu detay Tiguan’a konfor katarken viraj performansını kısıtlamış. Yüksek yapılı karoser de buna eklenmiş. Tiguan yalıtım konusunda da ne yol sesini ne de motor sesini kabin içine almıyor. Sınırları zorlandığında ilk kaymayı önden gerçekleştirirken güvenlik sistemleri sizi rayınızda tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Yorum-Alper GÜLER

Volkswagen TSI motor ile bu konuda devrim yarattı diyebiliriz. Bu motor gerektiğinde güç gerektiğinde ekonomik sürüşü size sağlıyor. Yüksek yapısı ve yumuşak süspansiyonlarıyla özellikle hafif arazide zorlu engelleri konforlu bir şekilde aşmanızı sağlıyor. Aracın arazi açıları da keyfi ikiye katlıyor. Tiguan’da dikkatimi çeken bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konunun test aracımızla mı ilgili yoksa sistemin çalışma prensibimi böyle çözemedim ancak gazdan ayağınızı çektiğiniz vakit devir saati aşağı iniyor ve ani hızlanmak istediğinizde gaza sonuna kadar dahi bassanız da kısa bir süre güç konusunda gecikme yaşayabiliyorsunuz. Fiyat disiplinine baktığımızda Tiguan 75.500 TL’yi geçen bir etikete sahip. Rakibi Ford Kuga ise daha üst donanımlı ve 4 çeker sistemi daha ucuz fiyata sunarken tercihler biraz zorlaşacakmış gibi görünüyor.

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