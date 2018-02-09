Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Bilfen adını en başarılı 50 okul arasına yazdırdı

2016 – 2017 TEOG sınav sonuçlarına göre Türkiye’nin en başarılı ilk 50 okulunun listesi açıklandı. Bu listeye göre 18 bin ortaokulun katıldığı sınavda Bilfen, 15 ortaokulunun tamamı ile listede ilk 20 arasında yer aldı

09 Şubat 2018, Cuma 10:29
Bilfen adını en başarılı 50 okul arasına yazdırdı
Bilfen; İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa’da de yer alan toplam 15 ortaokulu ile Türkiye’nin en başarılı okullar listesinde ilk 20 okul arasında yerini aldı.
 
Listenin ilk 5 sırasında; 494,59 YEP ortalaması ile Bilfen İzmir Bornova İlköğretim Kurumu birinci oldu. 493,33 YEP ortalaması ile Bursa Bilfen İlköğretim Kurumu ikinci, 492,94 YEP ortalaması ile Bilfen Antalya İlköğretim Kurumu üçüncülüğü aldı. 492,82 YEP ortalaması ile Bilfen Ankara Çayyolu İlköğretim Kurumu dördüncü, 492,44 YEP ortalaması ile Bilfen Halkalı İlköğretim Kurumu da beşinci sırada yer aldı.

GEÇEN YIL DA BAŞARI GÖSTERMİŞTİ

Geçen öğretim yılında da 8’inci sınıflarından 1145 mezun veren Bilfen Ortaokulları, 120 soruda 118.50 doğru cevap ortalaması ile orta öğretim geçiş sınavlarında başarı göstermişti.

 
 


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