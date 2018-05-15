Bilfen öğrencilerinden POSTA gazetesine ziyaret

Okulun Türkçe öğretmeni Buse Turan öncülüğünde 6. sınıflardan oluşan ve okulun "Spikerlik" projesini yürüten 6 öğrenci, POSTA gazetesi Adana Bölge Müdürü Serkan Yükselmiş’ten gazetecilik mesleği hakkında bilgiler aldı.

Gerçekleşen sohbet sonrasında öğrencilerin sorularını cevaplayan Serkan Yükselmiş, gençlerin gazetecilik mesleğini daha yakından tanımaları için gerçekleşen bu ziyaretten dolayı Bilfen Eğitim Kurumları öğretmen ve yöneticilerine teşekkür etti.

Bilfen Okulları Türkçe öğretmeni Buse Turan ise yaptığı konuşmada Bilfen Eğitim Kurumları olarak her yıl "Spikerlik" projesi kapsamında farklı kurumları gezdiklerini, bu yıl da POSTA gazetesini ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.