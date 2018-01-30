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Bilge Olgaç'ın İpekçe adlı filmi 30 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak

Yönetmen Bilge Olgaç'ın 1987 yapımı filmi "İpekçe", 30 yıl sonra yenilenerek 37. İstanbul Film Festivali'nde yeniden izleyiciyle buluşacak. Zurich Sigorta iş birliğiyle Atlas Post Production'ın restore ettiği film, İKSV tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde gösterilecek

Bilge Olgaç'ın İpekçe adlı filmi 30 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak
Öykücü, yazar ve senarist Osman Şahin'in Toroslar'daki köyünde yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek Olgaç ile senaryolaştırdığı İpekçe, 1987 Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü ile 1990 Ankara Film Şenliği AFSAD Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Perihan Savaş ile Berhan Şimşek'in başrollerini paylaştığı yapımda Gülsen Tuncer, Oktar Durukan, Kemal İnci, Şener Gezgen de rol aldı.


PERİHAN SAVAŞ'A ÖDÜL VERİLECEK


Çekimleri Çanakkale'nin Adatepe, Adatepebaşı ve Boztepe köyleriyle Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yapılan filmin görüntü yönetmenliğini Aytekin Çakmakçı (2013 İKSV Sinema Onur Ödülü), yapımcılığını Lokman Kondakçı, özgün müziklerinin besteciliğini ise Serdar Yalçın üstlendi.

İpekçe'nin senaryosunu Bilge Olgaç ile kaleme alan Osman Şahin ile filmin başrol oyuncularından Perihan Savaş'a festivalin 6 Nisan'daki açılış töreninde "Sinema Onur Ödülü" verilecek.

AA


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