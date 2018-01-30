Bilge Olgaç'ın İpekçe adlı filmi 30 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak

Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı
Yönetmen Bilge Olgaç'ın 1987 yapımı filmi "İpekçe", 30 yıl sonra yenilenerek 37. İstanbul Film Festivali'nde yeniden izleyiciyle buluşacak. Zurich Sigorta iş birliğiyle Atlas Post Production'ın restore ettiği film, İKSV tarafından 6-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde gösterilecek
Sümela Manastırı'nın bir bilinmeyeni daha ortaya çıktı... Gözetleme Şapeli ileri karakol görevi yapmış
Güney Afrika cazının öncü ismi Hugh Masekela hayatını kaybetti (Hugh Masekela öldü mü, Hugh Masekela neden öldü)