Bilgisayar korsanlarına operasyon! Mailleri ele geçirip 9 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar

Uluslararası ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek  9 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7'si yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı. Çetenin firmaları 'Aradaki Adam' yöntemiyle dolandırdığı belirtildi.
 

Bilgisayar korsanlarına operasyon! Mailleri ele geçirip 9 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar
Uluslararası ticaret yapan firma yetkilileri ticaret yaptıkları firmalardan alacaklarının başkalarının hesaplarına aktarıldığını belirleyerek İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayetçi oldu. Siber polisleri, şikayetçi firmaların bilgisayarlarını inceleyerek mail hesaplarına gelen virüsün açılmasıyla şirket bilgisayarlarının bilgisayar korsanları tarafından 'Mailhack' yöntemiyle ele geçirildiğini belirledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ödeme yapacak firmadan yardım istedi. Ekipler, "Ürünleri teslim aldık, ödeme için proforma faturası bekliyoruz" diye mağdur firmaya sahte bir mail attırarak bilgisayar korsanlarını tek tek tespit etti.  


3 İLÇEDE OPERASYON

Banka ve mail hesaplarındaki izleri takip eden polis ekipleri 7'si yabancı uyruklu 14 bilgisayar korsanının Şişli, Esenyurt ve Bakırköy'de bulunan adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Bilgisayar korsanlarının adreslerinde arama yapan polis ekipleri, 5 bin euro ve 20 bin dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

9 MİLYON LİRAYI YURT DIŞI HESAPLARA YOLLAMIŞLAR

Polis ekipleri bilgisayar korsanlarının bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yaptığı incelemelerde 9 milyon 193 bin 826 lirayı yurtdışı hesaplarına aktardığını belirledi. Polis ekipleri durumu ilgili mahkemelere bildirerek paraların yatırıldığı banka hesaplarına tedbir koydurttu.
 

8 BİLGİSAYAR KORSANI TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bilgisayar korsanlarından 5'i yabancı uyruklu toplam 8'i çıkarıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 yabancı uyruklu şüpheli ise serbest bırakıldı.


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