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Bilim adamları açıkladı: Meditasyon 'iyi insan' yapmıyor

Uluslararası bir ekip tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırma, tahmin edilenin aksine meditasyonun insanı daha sakin ve diğer insanlara karşı daha anlayışlı yapmadığını gösterdi

07 Şubat 2018, Çarşamba 12:04
Bilim adamları açıkladı: Meditasyon 'iyi insan' yapmıyor
İngiltere, Yeni Zelanda ve Hollanda'dan bin 685 kişiyi kapsayan 22 ayrı çalışmanın sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, meditasyonun bir kişiyi "iyi" yapma özelliğinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya imza atan İngiltere'deki Coventry Üniversitesi davranış bilimi uzmanı Dr. Miguel Farias, meditasyonun negatif bir etkisinin gözlemlenmediğini ancak sadece olumlu yönde psikolojik bir etki yaratmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi.

'BİLİMSEL BİR VERİ YOK'

Dr. Miguel Farias, "Kişi, meditasyonun üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüp buna inanıyor. Ancak bunu bilimsel olarak destekleyen bir veri yok" diye konuştu.


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