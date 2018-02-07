Bilim adamları açıkladı: Meditasyon 'iyi insan' yapmıyor

'BİLİMSEL BİR VERİ YOK'

Senim Tanay

İngiltere, Yeni Zelanda ve Hollanda'dan bin 685 kişiyi kapsayan 22 ayrı çalışmanın sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, meditasyonun bir kişiyi "iyi" yapma özelliğinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.Araştırmaya imza atan İngiltere'deki Coventry Üniversitesi davranış bilimi uzmanı Dr. Miguel Farias, meditasyonun negatif bir etkisinin gözlemlenmediğini ancak sadece olumlu yönde psikolojik bir etki yaratmaktan başka bir işe yaramadığını söyledi.Dr. Miguel Farias, "Kişi, meditasyonun üzerinde olumlu etkisi olacağını düşünüp buna inanıyor. Ancak bunu bilimsel olarak destekleyen bir veri yok" diye konuştu.