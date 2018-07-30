Bilim adamları yeni bir yapı keşfetti

ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki Lehigh Üniversitesi'nden bilim adamları, fen ve matematik tarafından önceden varlığı bilinmeyen tamamen yeni bir yapı keşfetti. Yeni şeklin, dış ve iç deri katmanlarımızı oluşturan yapısal dokunun yapı taşları olan epitel hücrelerin içinde saklandığı düşünülüyor.

Bu epitel hücreler, yaşamımızın erken dönemlerinde en önemli hücrelerden bazıları olup, sonuçta tüm farklı bedensel organlarımız haline gelen embriyoların gelişiminde yapıların kurulmasına yardımcı olur. Böylece, Bir araya sıkışmış olan milyonlarca hücreden oluşan epitel doku sadece dış cildimizi oluşturmaz, aynı zamanda iç organlarımızın içini de kaplar. Bilim adamları, bu bireysel hücrelerin şeklini tam olarak anlayamamakla birlikte, çoğunlukla sütun benzeri prizmalara ya da şişe şeklinde frustrum denen tepesi kesik bir piramide benzediğini varsayıyor. Ancak bilim adamları, epitel hücrelerinin 3D boyutlunu oluşturmaya çalıştıklarında bir sürprizle karşılaştı.

DAHA ÖNCE BİLİMSEL LİTERATÜRDE HİÇ TARİF EDİLMEDİ

Lehigh Üniversitesi'nden Biyomühendis Javier Buceta yaptığı açıklamada, “Modelleme sürecinde, gördüğümüz sonuçlar garipti. Modelimiz, dokunun eğriliği arttıkça, kolonların ve şişe şekillerinin hücrelerin geliştirdiği tek yapı olmadığını öngördü” dedi. Buceta'nın ekibi her zamanki şüphelerine ek olarak, tanımadıkları garip bir şekli fark etti. Yapı bir prizma gibi görünüyor, ama prizmanın bir ucu beş kenara sahipken, diğeri aslında altı kenarlı ve prizmanın kenarlarından birini bölen Y-yapıLI bir bölme ile mümkün olan bir geometrik tuhaflık, bir mini üçgen oluşturuyor. "Bu tuhaf 'çarpık prizma' Buceta'nın ekibine göre, daha önce bilimsel literatürde hiç tarif edilmemiştir. Buceta, " Ek olarak bulunan şeklin matematikte bile ismi yoktu " dedi.

Araştırmacılar yeni bulgularını bazı böceklerin gövdesinin arka kısmındaki küçük üçgen biçiminde kalkan şeklindeki yapıya benzediği için Scutoid olarak adlandırdı. Scutoid'in tüm cilt içinde neden var olduğu konusunda, araştırma grubu, bükülmüş prizmanın epitel hücreleri büküldükçe daha enerji verimli bir yapı oluşturduğunu söyledi. İspanya'da Seville Üniversitesi'nden Hücresel Biyolog Luisma Escudero'nun ekibinden bir araştırmacı bu konuda, “Doku eğrildiğinde, enerjiyi en aza indirgeme, daha kararlı olma eğilimi gösterir" açıklamasında bulundu.

“Etkili epitel eğilme elde etmek için doğanın çözüm kilidini açtık"

Araştırmacılar Scutoid'i 3D olarak belirledikten sonra, doğada keşfi doğrulamak için, hem meyve sineklerinin hem de zebra balığının epitel dokusunda bükülmüş prizmanın ön kanıtlarını bulmaya çalıştı. Fakat tüm hayvanlar bu tür bir cilt hücresi içerdiğinden araştırma grubu, epitel doku hakkında nasıl düşündüğümüzün şeklin kimliği hakkında önemli bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyor. Scutoid'in canlılar içinde gerçekte ne kadar yaygın olduğunu doğrulamak için çok daha fazla araştırma yapılması gerekmesine rağmen, araştırmacılar bulgularının, epitel organların üç boyutlu organizasyonuyla ilgili yeni ve benzersiz bir anlayışın yolunu açacağını iddia ediyor. Buceta, "Örneğin, yapay organlar büyütmek istiyorsanız, bu keşif, dokuları verimli bir yapıda geliştirmek için doğanın yolunu doğru yapıda taklit ederek, bu yapıda bir hücre dizilimi amacıyla bir yapı iskelesi kurmak için sizi teşvik edecektir. Biz, etkili epitel eğilme elde etmek için doğanın çözüm kilidini açtık" dedi.