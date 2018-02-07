Bilim insanları açıkladı: Atmosferde toplanan virüsler üzerimize yağıyor

YAĞMUR VE TOZ İLE TAŞINIYOR

Senim Tanay

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi'nden Viroloji Uzmanı Curtis Suttle, dünyanın sınır katmanındaki her metrekare üzerinde her gün en az 800 milyon virüsün toplandığını belirterek bunun örnek olarak Kanada’daki her bir kişi için 25 virüse tekabül ettiğini söyledi.Yaklaşık 20 yıl önce genetik olarak benzer virüslerin dünyanın çok farklı bölgelerinde görülmeye başlandığını ifade eden Curtis Suttle, bunun virüslerin atmosferde seyahat ettiğini gösterdiğine işaret etti.İspanya’daki Granada Üniversitesi'nden Çevre Bilimci Isabel Reche, virüslerin atmosferde dolaştıktan sonra yağmur ve toz taşınımıyla yeryüzüne düştüğünü ifade etti.Araştırmanın sonuçları "International Society for Microbial Ecology" dergisinde yayımlandı.