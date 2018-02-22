Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

Bilim insanları antidepresan ilaçların 'işe yaradığını' açıkladı

Bilim insanlarından antidepresan ilaçlarıyla ilgili devrim gibi açıklama! Bilim insanları çok kapsamlı bir araştırmanın ardından tıbbın en büyük tartışmalarına birine son verdiklerini ve antidepresan ilaçların gerçekten işe yaradığı sonucuna vardıklarını açıkladı

22 Şubat 2018, Perşembe 08:52
Bilim insanları antidepresan ilaçların 'işe yaradığını' açıkladı
116 bin 477 kişinin katıldığı 522 farklı deneyden alınan sonuçların analiz edildiği çalışmada, en çok kullanılan 21 antidepresan ilacının, depresyonun belirtilerini azaltmada herhangi bir etkisi olmayan plasebo haplardan daha etkin olduğu görüldü.

Ancak çalışmada, ilaçların etkinliği arasıda da büyük farklar olduğu ortaya çıktı.

Lancet Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmayı yapan uzmanlar, çalışmalarının çok daha fazla sayıda insanın antidepresanlardan faydalanabileceğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'de 2016 yılında , 2006'ya kıyasla iki kat daha fazla antidepresan ilaç reçete edildi, ancak bazı araştırmaların bu ilaçların plasebo haplardan daha etkili olmadığı sonucuna varan bazı araştırmalar nedeniyle, etkinlikleri konusunda tartışmalar vardı.

Çalışmada ele alınan antidepresanlar, plasebolardan üçte bir oranında ya da iki katından fazla etkin şeklindeki bir yelpazede sıralandı.

Araştırma ekibinin başkanı Oxford Üniversitesi'nden Dr. Andrea Cipriani "Bu çalışma, antidepresanların işe yarayıp yaramadığı konusunda uzun süredir yürütülen tartışmaya son noktayı koyuyor. En çok reçete edilen antidepresanların orta düzeyli depresyondan ağır depresyona kadar olan aralıkta işe yaradığını gördük ve bence bu hem hastalar hem de doktorlar için iyi haber" dedi.


EN ETKİLİ ANTİDEPRESANLAR 

agomelatin
amitriptilin
escitalopram
mirtazapin
paroxetin


AZ ETKİLİ ANTİDEPRESANLAR

fluoxetin
fluvoxamin
reboxetin
trazodon


Araştırmayı yapan uzmanlar çalışmalarının doktorların en uygun reçeteyi yazmalarına yardımcı olacağını, ancak bunun herkesin ilacını değiştirmesi gerektiği anlamına da gelmediğini söyledi.

Bunun nedeninin de çalışmada ilaçların, farklı bireyler, yaş grupları, cinsiyet, belirtilerin ağırlığı ve diğer karakteristik özelliklerden çok, ortalama etkisine bakılmasının olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, kullanılan verilerin büyük çoğunluğunun sekiz haftalık tedaviler üzerine olduğunu, dolayısıyla bulgularının uzun süreli tedaviler için geçerli olamayabileceğini söylediler.

Dr. Cipriani "İlaç tedavisi hep, psikolojik terapiler gibi diğer seçeneklerle birlikte düşünülmeli" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Difteri salgını 62 can aldı

Difteri salgını 62 can aldı
Kimyasal hadım sapkınlıktan kurtarıyor

Kimyasal hadım sapkınlıktan kurtarıyor
Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?

Mavi Balina oyunu nedir, nasıl öldürüyor?
Pilav ve makarnayı çok tüketen yaşlılarda kas kayıpları artıyor

Pilav ve makarnayı çok tüketen yaşlılarda kas kayıpları artıyor
Varikosel sauna ve hamam seven erkekleri daha çok tehdit ediyor

Varikosel sauna ve hamam seven erkekleri daha çok tehdit ediyor
Acillerde yoğunluğu azaltacak düzenleme

Acillerde yoğunluğu azaltacak düzenleme
Kanserde 'kızılötesi' ile radyasyonsuz teşhis dönemi

Kanserde 'kızılötesi' ile radyasyonsuz teşhis dönemi
Otizme kan testiyle teşhis!

Otizme kan testiyle teşhis!
Genital siğiller bebeğe zarar verir mi?

Genital siğiller bebeğe zarar verir mi?
'Temizleme çubuğu kulağa zarar verebilir'

'Temizleme çubuğu kulağa zarar verebilir'
Çocukları cinsel istismardan korumanın yolları

Çocukları cinsel istismardan korumanın yolları