Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı



DÜNYA'NIN MANYETİK KORUMASI KALKARSA VEYA ETKİSİ AZALIRSA NE OLUR?

Can Hakman

Bilim dünyasıüzerindeki insan yaşantısının geleceği hakkında korkutan bir uyarıda bulundu. Bilim insanları’nın atmosferinin çökebileceğini duyurdu ve “Dünya’nın merkezindeki değişiklikler dolayısıyla gezegenin manyetik kutupları yön değiştirebilir” uyarısında bulundu.İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre’nın manyetik kutuplarının ters dönmesi durumunda’nın manyetik kalkanının zayıflaması bekleniyor. Böyle bir durumda ise’ın radyasyonundan ve Güneş üzerindeki patlama ve fırtınalardan etkilenecek insanlığın sonunun gelmesinin mümkün olduğu belirtildi. Fakat uzmanlar bu sürecin binlerce yıl sürebileceğinin de altını çiziyor.Uzmanlar,’ın da benzer bir süreçten geçtiğini söylerken,’ın manyetik alanının ortadan kalktığını ifade etti. Koruyucu manyetik kalkanın zayıflaması hakkında açıklama yapan Colorado Üniversitesi Uzay Bilimi ve Atmosferik Laboratuvar Direktörü Daniel Baker, “Eğer manyetik koruma kalkarsa veya etkisi azalırsa felaket olur, dünyanın bazı bölgelerinde yaşam ortadan kalkar” dedi.Öte yandan Dünya’nın manyetik alanının zayıflaması durumunda Dünya üzerindeki elektrik akışının da olumsuz etkilenebileceği belirtildi.