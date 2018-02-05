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Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı

Bilim insanları, Dünya'nın manyetik kutuplarının ters dönme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, "Manyetik koruma kalkarsa dünyanın bazı bölgelerinde yaşam ortadan kalkar" yazdı

05 Şubat 2018, Pazartesi 14:00
Bilim insanları Dünya’nın radyasyon korumasının ortadan kalktığını açıkladı
Bilim dünyası Dünya üzerindeki insan yaşantısının geleceği hakkında korkutan bir uyarıda bulundu. Bilim insanları Dünya’nın atmosferinin çökebileceğini duyurdu ve “Dünya’nın merkezindeki değişiklikler dolayısıyla gezegenin manyetik kutupları yön değiştirebilir” uyarısında bulundu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail’de yer alan habere göre Dünya’nın manyetik kutuplarının ters dönmesi durumunda Dünya’nın manyetik kalkanının zayıflaması bekleniyor. Böyle bir durumda ise Güneş’ın radyasyonundan ve Güneş üzerindeki patlama ve fırtınalardan etkilenecek insanlığın sonunun gelmesinin mümkün olduğu belirtildi. Fakat uzmanlar bu sürecin binlerce yıl sürebileceğinin de altını çiziyor.


DÜNYA'NIN MANYETİK KORUMASI KALKARSA VEYA ETKİSİ AZALIRSA NE OLUR?


Uzmanlar, Mars’ın da benzer bir süreçten geçtiğini söylerken, Mars’ın manyetik alanının ortadan kalktığını ifade etti. Koruyucu manyetik kalkanın zayıflaması hakkında açıklama yapan Colorado Üniversitesi Uzay Bilimi ve Atmosferik Laboratuvar Direktörü Daniel Baker, “Eğer manyetik koruma kalkarsa veya etkisi azalırsa felaket olur, dünyanın bazı bölgelerinde yaşam ortadan kalkar” dedi.Öte yandan Dünya’nın manyetik alanının zayıflaması durumunda Dünya üzerindeki elektrik akışının da olumsuz etkilenebileceği belirtildi.


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