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Bilim insanları ilk kez elektron durdurdu

Bilim insanları bir elektronu, güneşin yüzeyinden bir milyon kat daha parlak bir lazer ışın bombardımanıyla ilk kez durdurdu

Bilim insanları ilk kez elektron durdurdu
Yapılan deneyde, bilim insanları güçlü ve gizemli bir fenomen olan “radyasyon reaksiyonu”nu laboratuvar ortamında gerçekleştirdi.

Işık objelere çarptığında bir kısmı çarptığı objeden yansırken, “radyasyon reaksiyonu” adı verilen işlemle, çok hızlı hareket eden bir cisim çok yoğun bir ışığın etkisinde kaldığında elektronları sarsarak yavaşlamalarına neden oluyor.
Radyasyon reaksionlarının evrenin en zorlu koşullara sahip, kara delikler ve etrafı gazlarla çevrili süper kütleli karadeliklerde oluştuğu tahmin ediliyor.

Imperial College of London Fizik Bölümünden Dr Stuatr Mangles, “Deyende, çok parlak ve yüksek enerjiye sahip gamma ışını radyasyonu izlerini gördüğümüzde, iki ışının birbirine çarpmasını sağladığımızı anladık. Gerçek sonucu gamma ışını radyasyonunu, elektronun enerji yüküyle kıyasladığımızda aldık. Başarılı çarpışmalarda, tahmin edilenin altında bir elektron enerjisine sahip olduğunu keşfettik ve bu da radyasyon reaksiyonun net bir ispatı oldu” dedi.

Kuantum elektrodinamikleri ilkelerini baz alan teorik modeli destekleyen sonuçlar doğuran deney, aynı zamanda daha önce test edilmemiş kuantum modelleri üzerine gerçekleştirilen ilk deney olma özelliğini de taşıyor.

DHA


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