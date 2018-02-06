Bilim insanlarından kıyamet senaryosu!

Bilim çevrelerine göre Dünya’nın manyetik kutuplarının yer değiştirme zamanı gelmiş olabilir. Gezegenin demir çekirdeğindeki şiddetli hareketlerin tetikleyeceği bu doğa olayı insanlık için kâbusa dönüşebilir

06 Şubat 2018, Salı 10:52
Bilim insanlarından kıyamet senaryosu!
Manyetik kutupların yer değiştirmeye başlaması, Dünya’daki canlıları radyasyon ve Güneş rüzgârları gibi tehlikeli ışınlardan koruyan manyetik kalkanın zayıflaması anlamına geliyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) uydulardan elde ettiği verilere göre Dünya’nın manyetik kalkanı beklenenden 10 kat hızlı zayıflıyor. Bu zayıflama süreci özellikle Güney Atlantik’te daha hızlı. Bu bölgede uydular daha fazla radyasyona maruz kaldığı için devreleri yıpranıyor. ESA, yeryüzünün altındaki sıvı demir akımlarında da düzensizlikler saptadı.



Manyetik kalkanın incelmesinin insan hayatına ne kadar zarar vereceği konusunda bilim çevrelerinde görüş birliği yok.

Colorado Üniversitesi’nden Daniel Baker, bulgular doğruysa gezegenin bazı yerlerinin yaşanamaz hale gelebileceğini açıkladı. Manyetik kalkanın zayıflamasıyla Dünya genelinde elektrik şebekeleri ve uyduların çalışmasını sekteye uğratacak radyasyon patlamaları meydana gelebilir.



Manyetik kutupların yer değiştirmesinin 1000 yıl kadar sürmesi öngörülüyor. Tarihte kuzey ve güney manyetik kutupları 200 bin ila 300 bin yılda bir yer değiştirmiş. Son değişim volkanik kayalardaki bulgulara göre 780 bin yıl önce gerçekleşmiş. 


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