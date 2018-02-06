Bilim insanlarından kıyamet senaryosu!

Nazlı Erdol

ın yer değiştirmeye başlaması,’daki canlılarıverüzgârları gibi tehlikeli ışınlardan koruyan manyetik kalkanın zayıflaması anlamına geliyor.’nın (ESA) uydulardan elde ettiği verilere göre’nın manyetik kalkanı beklenenden 10 kat hızlı zayıflıyor. Bu zayıflama süreci özellikle’te daha hızlı. Bu bölgede uydular daha fazla radyasyona maruz kaldığı için devreleri yıpranıyor. ESA, yeryüzünün altındaki sıvı demir akımlarında da düzensizlikler saptadı.Manyetik kalkanın incelmesinin insan hayatına ne kadar zarar vereceği konusunda bilim çevrelerinde görüş birliği yok.’nden, bulgular doğruysa gezegenin bazı yerlerinin yaşanamaz hale gelebileceğini açıkladı. Manyetik kalkanın zayıflamasıylagenelindeşebekeleri ve uyduların çalışmasını sekteye uğratacakmeydana gelebilir.Manyetik kutupların yer değiştirmesinin 1000 yıl kadar sürmesi öngörülüyor. Tarihte kuzey ve güney manyetik kutupları 200 bin ila 300 bin yılda bir yer değiştirmiş. Son değişim volkanik kayalardaki bulgulara göre 780 bin yıl önce gerçekleşmiş.