Bilim insanlarından uyarı: Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir

Nazlı Erdol

ve’dan bir grup bilimci, yeryüzündeki havanın bazı kirletici maddelerden temizlenmesininya yol açabileceği sonucuna vardı.dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında uzmanlar, sülfatların ve kurumun oluşturduğu aerosollerden arındırılmış hava ortamında meydana gelebilecek iklim değişiklikleriyle ilgili birkaç farklı modelleme yaptı.Çalışmanın sonunda, atmosferde şu anda bulunan karbondioksit seviyesinden ötürü kirletici maddelerden temizlenmiş havadaki sera etkisinin güçleneceği, ortalama hava sıcaklığının ise 0.5 ile 1.1 derece arasında artacağı anlaşıldı.Çalışmaya ilişkin raporda, aerosollerin’in yaydığı radyasyonunun bir parçasını içine emen koruyucu bariyer görevi yaptıkları, temiz hava ortamında bu ‘kalkandan’ yoksun kalacak olan Dünya’nın eskisine göre daha hızlı ısınacağı, daha uzun süreli kuraklığa ve sellere neden olacağı ifade edildi.