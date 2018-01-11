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Bilinçsiz kullanılan antibiyotik yararlı bakterileri öldürüyor

Antibiyotiklerin yan etkilerini mercek altına alan uzmanlar, gereğinden fazla alınan antibiyotiğin yeni hastalıklara zemin hazırlayabildiğini açıkladı

11 Ocak 2018, Perşembe 10:09
Bilinçsiz kullanılan antibiyotik yararlı bakterileri öldürüyor
Antibiyotikler, ancak doktor gerekli görürse alınması gereken güçlü ilaçlardan. Çünkü bu ilaçlar fazla kullanılırsa vücut dengesini bozuyor.

Uzmanlar araştırmalarını artırdı ve antibiyotiklerle ilgili bilinen bir gerçeği daha net bir şekilde ortaya koydu.

BİNDEN FAZLA BAKTERİ GÖREVİNİ YERİNE GETİREMİYOR

Antibiyotiklerin yan etkileri ürkütücü sonuçlar ortaya koyuyor. Bu ilaçlar sindirim sistemindeki bakterilerin dengesini altüst ediyor.



Bağırsaklardaki binden fazla bakteri görevini yerine getiremez hale geliyor.

Ayrıca eczacılara göre reçetesiz antibiyotik kullanımı oldukça yaygın.


 


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