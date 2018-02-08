Bilinçsiz kullanılan D vitamini böbreklere zarar veriyor

'D VİTAMİNİ AMPULLERİ ÇOK SIK KULLANILIYOR'

'D VİTAMİNİN ANA KAYNAĞI GÜNEŞ'

FAZLASI KALSİYUM METABOLİZMASINI BOZUYOR

'YAZIN ALINAN KIŞ BOYUNCA YETİYOR'

Senim Tanay

Kış aylarında karanlıkta işe gidip gelmek, soğuk hava nedeniyle güneş almayan kapalı mekanlarda bulunmakine neden olabiliyor.Kişilerin bu aylarda kulaktan dolma bilgilerle D vitamini takviyesi aldıklarını ve bunun olumsuz sonuçlar doğurabildiğini söyleyen Beslenme ve Diyetetik Uzmanı, bu takviyelerin doktor tarafından reçeteyle verilmeden kullanılmaması gerektiğini belirtti.Son yıllarda Türkiye’de D vitamini ampullerinin sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Nihan Çakır, “D vitamini damla, sprey ve ampul halleri var ve bunların etken madde içerikleri birbirinden farklı oluyor. Ampul aynı hacimde daha fazla D vitamini içeriyor. En büyük sıkıntı ampullerin kırılarak tek bir seferde önerilenden daha fazla tüketilmesi. Ampullerin fazla kullanılması özellikle D vitamini fonksiyonu kalsiyum emilimi üzerinde olduğu için kalsiyumun daha fazla emilmesine ve böbrek rahatsızlıklarına neden olabiliyor” dedi.Kişinin vücudundaki D vitamini eksikliğini kolaylıkla anlayamayacağını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Nihan Çakır, “Klasik yorgunluk, halsizlik gibi belirtiler olabilir. Uluslararası tıp enstitülerinin rutin halk sağlığı taramalarında D vitamininin rutin olarak bakılmasına yönelik bir önerisi yok. Çocuklar için özellikle ilk 3 yaş çok önemli. İlk 3 yaşta doğar doğmaz başlatılan D vitamini damlalarıyla çocuklarda başarılı olduğu bildiriliyor.D vitamininin besin kaynakları balık, süt olarak geçebilir. Türkiye’deki denizlerde balıklardaki D vitamini miktarını düşündüğümüzde yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de çok olmadığı için biz besinlerden çok fazla D vitamini alamıyoruz. Ana kaynak olarak her zaman için güneşi vurguluyoruz. Güneşlenmek veya güneşten yararlanmak çok önemli” diye konuştu.Doktor tavsiyesinin dışında D vitamininin fazla kullanımının son yıllarda çok yaygın olduğunu vurgulayan Yrd.Doç. Dr. Nihan Çakır, bu durumun kalsiyum metobolizmasını bozduğuna dikkat çekti.Fazla vitaminin bağırsakları da olumsuz etkileyeceğini söyleyen Yrd.Doç.Dr. Nihan Çakır, “Kalsiyum metabolizmasını bozduğu için, özellikle bağırsaklardan emilimini değiştireceği için böbrekteki kalsiyum taşları oluşturma ya da nefrokalsinoz dediğimiz duruma yol açabiliyor. Bu özellikle endokrin hekimleri tarafından oldukça sık karşılaşılan bir durum haline geldi. O yüzden önerilen dozlarda, önerilen şekilde, önerilen süreyle kullanmak son derece önemli” ifadelerini kullandı.Yaz aylarında cilt tipine göre ortalama günde 10-15 dakika güneşlenmenin kış aylarında da vücuda yeteceğini ifade eden Yrd.Doç.Dr. Nihan Çakır, güneşten yararlanırken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıraladı: