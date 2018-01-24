Bilinen en besleyici yağ Shea'nın gücünü cildinizle tanıştırın!

Elif Bayram

Shea meyvesi ısıtıldığında ortaya çıkan özüt ise saç ve ciltteki lipitleri besleyen, yenileyen ve hasar gideren altın renkte bir esansiyel yağ içeriyor. Ciltte yumuşakça kayarak hızlıca emilen ve yapışkan bir his bırakmayan yağın zamansız güzelliğin sırlarından biri olduğu kabul ediliyor.Besleyici organik krem Pure Shea Butter, otoritelerce saç, dudak ayak ve dirsek için en mükemmel nemlendirici kabul ediliyor.Pure Shea Butter 10 gr: 39 TLPure Shea Butter 150 gr: 165 TLSıra dışı yapısı ve duş sonrası vücudunuzda bıraktığı yumuşacık ve enfes kokusuyla Almond Shower Oil, kış cilt bakım ritüelimizin başlıcası. Su ile temas ettiğinde içindeki fındık özleriyle altın rengine dönüşen duş jeli, 2’si 1 arada formülü ile cildi temizlerken anında nemlendiriyor ve son aşamada yumuşacık bir süte dönüşüyor. Kuru ve hassas ciltler için ideal olan bademli duş yağı cildinizin gün boyu nemli ve beslenmiş kalması için ihtiyacınız olan tek şey!Almond Shower Oil 75ml: 35 TLAlmond Shower Oil 250 ml: 90 TL