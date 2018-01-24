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Bilinen en besleyici yağ Shea'nın gücünü cildinizle tanıştırın!

Suların kireçli yapısı, şaşırtan iklim değişiklikleri bize hayatın eskisi gibi olmayacağını da hatırlatıyor. Cildin sağlıklı güzelliği için yıllardır büyük emek, zaman ve AR-GE yatırımı yapan L’Occitane, çareyi dünyada bilinen en güçlü besleyici yağı Shea ile açıklıyor

Bilinen en besleyici yağ Shea'nın gücünü cildinizle tanıştırın!
Altın renkte esansiyel yağıyla...

Shea meyvesi ısıtıldığında ortaya çıkan özüt ise saç ve ciltteki lipitleri besleyen, yenileyen ve hasar gideren altın renkte bir esansiyel yağ içeriyor. Ciltte yumuşakça kayarak hızlıca emilen ve yapışkan bir his bırakmayan yağın zamansız güzelliğin sırlarından biri olduğu kabul ediliyor.

Besleyici organik krem Pure Shea Butter, otoritelerce saç, dudak ayak ve dirsek için en mükemmel nemlendirici kabul ediliyor.

Fiyat:
Pure Shea Butter 10 gr: 39 TL
Pure Shea Butter 150 gr: 165 TL



İkisi bir arada formül

Sıra dışı yapısı ve duş sonrası vücudunuzda bıraktığı yumuşacık ve enfes kokusuyla Almond Shower Oil, kış cilt bakım ritüelimizin başlıcası. Su ile temas ettiğinde içindeki fındık özleriyle altın rengine dönüşen duş jeli, 2’si 1 arada formülü ile cildi temizlerken anında nemlendiriyor ve son aşamada yumuşacık bir süte dönüşüyor. Kuru ve hassas ciltler için ideal olan bademli duş yağı cildinizin gün boyu nemli ve beslenmiş kalması için ihtiyacınız olan tek şey!

Fiyat:
Almond Shower Oil 75ml: 35 TL
Almond Shower Oil 250 ml: 90 TL



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