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Bilkentli Nazlı Değer, ABD'de Aziz Sancar ile araştırma yapacak

Kanser üzerine  araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye’de Fulbright Eğitim Komisyonu'nca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu. Nazlı Değer, Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapmak üzere ağustos ayında ABD'ye gidecek

08 Şubat 2018, Perşembe 12:04
Bilkentli Nazlı Değer, ABD'de Aziz Sancar ile araştırma yapacak
Kızların eğitiminin kendisi için çok önemli olduğuna işaret eden Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını ifade etti. Aziz Sancar, halihazırda laboratuvarda Ankara, İzmir, Eskişehir, Azerbaycan  ve Doğu Türkistan’dan 5 erkek Türk araştırmacı bulunduğunu aktararak Nazlı Değer’in bu dönemde araştırma laboratuvarında çalışacak tek kadın araştırmacı olacağını söyledi.

'ÖZ GEÇMİŞİNİ İNCELEYİP KARAR VERDİM'

Fulbright’ın Türkiye’de 60 yıldır burslar üzerine faaliyet yürüttüğünü anımsatan Aziz Sancar, "Nobel ödülü almamın ardından Komisyon, bu burslardan birini benim yanımda çalışacak bir öğrenciye vereceklerini söyledi. Onlar orada 5-6 aylık bir sürede önce kendileri seçim yapıyor. Seçilen öğrencilerin öz geçmişlerini bana gönderdiler. Ben bu öz geçmişleri inceledim. Ona göre karar verdim. Nazlı ile DNA onarımı ve kanseri tedavi etmek için bu onarımın nasıl yapılabileceği üzerine çalışacağız. Nazlı ile 4 yıl doktora programında bir araya geleceğiz" diye konuştu.

DNA HASARLARI VE ONARIMI ÜZERİNE ÇALIŞACAK

Nazlı Değer ise Fulbright Eğitim Komisyonu'nca sağlanan bursa başvurduktan sonra mülakat sürecini geçtiğini ve Aziz Sancar’ın bulunduğu Kuzey Karolina Üniversitesi'nde doktora yapmaya hak kazandığını dile getirdi.



Doktora bursunu kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Nazlı Değer, "Bursu iyi şekilde değerlendirmek ve döndüğümde Türkiye’ye faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Başarı bursu için; öğrencinin akademik başarısına, stajlarda gösterdiği disiplin ve başarıya, yazdığı raporların düzgünlüğüne, bilimsel ifade yeteneğine, İngilizce bilgisinin iyi düzeyde olmasına ve birlikte çalıştığı hocalarının referanslarına bakılıyor.

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