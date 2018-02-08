Bilkentli Nazlı Değer, ABD'de Aziz Sancar ile araştırma yapacak

'ÖZ GEÇMİŞİNİ İNCELEYİP KARAR VERDİM'

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'Nobel almak da Savur'da doktorluk yapmak da çok güzel'

Aziz Sancar Nobel ödülünü Anıtkabir'e armağan etti

Senim Tanay

Kızların eğitiminin kendisi için çok önemli olduğuna işaret edenödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını ifade etti. Aziz Sancar, halihazırda laboratuvarda Ankara, İzmir, Eskişehir, Azerbaycan ve Doğu Türkistan’dan 5 erkek Türk araştırmacı bulunduğunu aktararak Nazlı Değer’in bu dönemde araştırma laboratuvarında çalışacak tek kadın araştırmacı olacağını söyledi.Fulbright’ın Türkiye’de 60 yıldır burslar üzerine faaliyet yürüttüğünü anımsatan Aziz Sancar,diye konuştu.Nazlı Değer ise Fulbright Eğitim Komisyonu'nca sağlanan bursa başvurduktan sonra mülakat sürecini geçtiğini ve Aziz Sancar’ın bulunduğu Kuzey Karolina Üniversitesi'nde doktora yapmaya hak kazandığını dile getirdi.Doktora bursunu kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Nazlı Değer, "Bursu iyi şekilde değerlendirmek ve döndüğümde Türkiye’ye faydalı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.