Bill Cosby'nin kızı Ensa hayatını kaybetti

Can Hakman

'nin hayatını kaybeden kızı, babasının cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili hep babasını destekleyici demeçleriyle tanınıyordu.Ensa geçen yıl yaptığı açıklamada " Babama yönelik suçlamalar yüzünden ailemiz zor günler geçiriyor. Bu ailemize uygulanan bu çifte standart karşısında dik durmalıyız." demişti.Ensa'nin ölen ilk kızı değil. 1997 yılında da Ennis Cosby 18 yaşındaki bir hırsız tarafından öldürülmüştü.Ensai The Cosby Show adlı dizinin altıncı sezonunda da bir bölüm babasıyla birlikte oynamıştı.