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Bill Cosby'nin kızı Ensa hayatını kaybetti

Komedyen oyuncu Bill Cosby'nin 44 yaşındaki kızı Ensa'nın Massachusetts'te cuma akşamı böbrek hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı. Ensa Cosby babasının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu

27 Şubat 2018, Salı 09:45
Bill Cosby'nin kızı Ensa hayatını kaybetti
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Billy Cosby'nin hayatını kaybeden kızı Ensa, babasının cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili hep babasını destekleyici demeçleriyle tanınıyordu.

Ensa geçen yıl yaptığı açıklamada " Babama yönelik suçlamalar yüzünden ailemiz zor günler geçiriyor. Bu ailemize uygulanan bu çifte standart karşısında dik durmalıyız." demişti.


(Ülkemizde Cosby Ailesi adıyla gösterilen The Cosby Show adlı diziden bir kare)

Ensa Bill Cosby'nin ölen ilk kızı değil. 1997 yılında da Ennis Cosby 18 yaşındaki bir hırsız tarafından öldürülmüştü.

Ensai The Cosby Show adlı dizinin altıncı sezonunda da bir bölüm babasıyla birlikte oynamıştı.

 


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