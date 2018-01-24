Bill Gates dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak

Teknoloji devi Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Yayınlanan bir rapora Göre, Microsoft'un kurucusu dünyanın ilk dolar trilyoneri olması en muhtemel isim.

Bill Gates dünyanın ilk dolar trilyoneri olacak
Teknoloji devi Bill Gates, yıllardır dünyanın en zengin insanı olarak basında kendisine geniş yer buluyor. Gates'in 1 trilyon dolara sahip olması için 915 milyar dolar daha kazanması gerekse de iddiaya göre bu çok uzak bir hedef değil. 

Zira Oxfam'a göre, 25 yıl içinde Bill Gates trilyoner olacak. Bill Gates'in gelirinin bu hızla artması durumunda Microsoft'un kusucusu çeyrek asır sonra dünyanın ilk trilyon dolara sahip kişisi olacak. 

Peki kim bu Bill Gates? İşte dünyanın en zengin insanı hakkında az bilinenler... 

Teknoloji devi Microsoft'u kuran Gates, servetini bu şirket ile yakaladığı başarıya borçlu. 

Son yıllarda üst üste dünyanın en zengin kişisi şeçilen Gates son yıllarda zamanını ve servetini hayır işlerine harcıyor. 


SON 17 YILIN EN BÜYÜK BAĞIŞI BİLL GATES'E AİT


Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyor. 

Çiftin ceplerinden ödedikleri 19 milyar dolar ile kurdukları vakıf, aids, hiv, çocuk felci ve fakirlikle mücadele konularında çalışmalar yapıyor. 

Bill Gates son 17 yılın en büyük bağışını yaptı. Ünlü iş adamı Microsoft’taki hisselerinin yüzde 5’ini kendisi ve eşi adına kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı'na bağışladı. 

Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates Vakfı'na 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor. 

Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı: “Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.” 


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