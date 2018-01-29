Bill Gates süper inek projesi için 40 milyon dolar bütçe ayırdı



5-6 KAT FAZLA VERİM

Can Hakman

’de bulunan bir inek, günde ortalama 19 litre süt verebiliyor. Bununla birlikte'da yaşayan ineklerin günlük süt üretimi sadece 2 litre civarında. Bununla birlikte'in İngiliz ineklerin'larını Afrikalı kuzenlerine nakletmek istemesinin temel amacı, Afrikalı ineklerin sert hava koşullarında İngiliz ineklerine göre çok daha uzun süre hayatta kalabilmeleri ve günlük yiyecek tüketimlerinin de daha az olması.Bildiğiniz gibiözellikle'daki açlık ve sağlık sorunlarının giderilmesi için yıllardır oldukça büyük meblağlarda yardımlar yapıyor. Son zamanlarda kendini iyiden iyiye bu vakfın işlerine veren milyarder iş adamı, üretilecek süper inek sayesinde Afrika'daki insanların 5-6 kat daha verimli ineklere kavuşacağını düşünüyor.daki yoksulluğa karşı savaşabilmenin en doğru yolunun tarım ve hayvancılıktan geçtiğini düşünen, 40 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı süper inek projesinin bu sebeple oldukça önemli olduğu görüşünde.