Billy Graham hayatını kaybetti! Billy Graham kimdir?

BILLY GRAHAM ÖLDÜ

DONALD TRUMP BILLY GRAHAM İLE İLGİLİ TWITTER'DAN MESAJ YAYINLADI

Can Hakman

'ın North Carolina'daki evinde bu sabahaçıklandı.öldüğünde 99 yaşındaydı ve uzun zamandır kanserle mücadele ediyordu.'ın kanser dışında zatürresi de vardı ve diğer pek çok hastalıkla mücadele ediyordu. Peki? Sosyal medyada herkes bu sorunun cevabını arıyor.'ın öldüğünüsözcüsü Jeremy Blume kamuoyuna açıkladı. Billy Graham ilerlemiş yaşı ve boğuştuğu pek çok hastalık sebebiyle 2005 yılında emekliye ayrıldığını açıklamıştı.Billy Graham, Beyaz Saray'a sürekli olarak Yahudilerle sıkı işbirliği içerisinde olunması gerektiğini, Kudüs'te yaşanacak nihai savaşla vaadedilen barış döneminin geleceğini telkin ediyordu. Graham'in görüşleri öyle etkili oldu ki, yöntemde farklılıklar bulunsa da Hristiyanlarla Yahudilerin ortak hedefler doğrultusunda ilerlemesi ABD'nin devlet politikasına dönüştü. Evanjelistlerin, Jimmy Carter, baba Bush ve oğlu George W. Bush dönemindeki yükselişleri Beyaz Saray'ın küresel politikalarını yönlendirmelerine kadar vardı.Uzmanlar, ABD'nin İsrail'i tanıyan ilk ülke olmasının ardında da bu Evanjelist yaklaşım ve baskının bulunduğunu belirtiyorlar. Donald Trump'ın seçilmesi için yoğun lobi faaliyeti yapan Billy Graham ve benzer görüşteki Evanjelist liderler, Beyaz Saray'daki etkilerini Trump'ın damadı Jared Kushner ile sürdürüyorlar.hesabından, "Efsane Billy Graham öldü. Kimse onun gibi olamazdı! Hristiyanlar ve tüm inananlar tarafından çok özlenecek. Çok özel bir insandı" mesajını paylaştı.'ın'de halka yaptığı konuşma:'de şimdiye kadar yaşamış birçok Hristiyan vaizden daha fazla vaaz veren Billy Graham stadyumlara on binlerce kişi topluyordu. Rahip Billy Graham 2002'ye kadar televizyon ve radyo gibi yayınları da kullanarak iki milyarın üstünde kişiye ulaşmayı başarmıştı. Demokrat Barack Obama'dan önce ABD Başkanı olan George W. Bush'u alkolizmin pençesinden 1980'li yıllarda kurtaran ismin de rahip Billy Graham olduğu biliniyordu.William Franklin Graham, Jr. (d. 7 Kasım 1918) daha çok bilinen adıyla Billy Graham, Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi. Billy, Güneyli Baptist Mezhebi'nin bir üyesidir ve birçok ABD başkanına dinsel danışmanlık yapmıştır. Graham bugüne kadar yaşamış birçok Hristiyan vaizden daha fazla vaaz vermiştir. 2002'ye kadar ise, televizyon ve radyo gibi yayınları da kullanarak iki milyarın üstünde kişiye ulaşmıştır. Graham Harry Truman'dan beri tüm Amerikan başkanlarıyla bir araya gelmiştir ve Kongre Altın Madalyası ve Başkanlık Özgürlük Madalyası dahil olmak üzere birçok onura layık görülmüştür.Politik olarakeski birüyesi olsa da, daha sonra yakın arkadaşı'un başkan olmasıyla Cumhuriyetçilerin safına geçmiştir. Graham: "İsa hiçbir siyasi partiyi tutmadı diyerek." herhangi bir siyasi partiye üye olmayacağını söylemiştir. Genel olarak siyasi alanda çalışan insanları desteklemiyor olsa da; bazı durumlarda siyasi güce destek vermiş; ABD başkanları'nın dinsel konularda ilk danıştığı dini önderlerden biri olmuştur.