BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları açıklandı (BİLSEM başvuru şartları)

BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI

BİLSEMLERE ALINACAK ÖĞRETMEN KONTENJANLARI

BİLSEMLERE ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Senim Tanay

Adaylar il ve ilçelerdeki BİLSEM’lere kaç öğretmen alınacağının listesine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşabilir. BİLSEM’lere öğretmen alımı için başvurular 16 Şubat’ta sona erecekBu merkezlere öğretmen olarak atanabilmek için başvuracakların, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylıklarının kalkmış olması, öğretmen olarak görev yaptıkları illerin bilim ve sanat merkezlerinde alanlarında kontenjan bulunması gerekiyor. Başvuru ve onay süreciinternet adresinden gerçekleştiriliyor.