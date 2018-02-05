Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları açıklandı (BİLSEM başvuru şartları)

MEB, Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak öğretmen sayısını açıkladı. Adaylar bakanlığın internet sitesinden hangi il ve ilçeye kaç öğretmen alınacağını öğrenebilir. BİLSEM’lere öğretmen başvuruları 16 Şubat’ta sona erecek. İşte BİLSEM'lere başvuru şartları

05 Şubat 2018, Pazartesi 11:58
BİLSEM'lere alınacak öğretmen kontenjanları açıklandı (BİLSEM başvuru şartları)
Adaylar il ve ilçelerdeki BİLSEM’lere kaç öğretmen alınacağının listesine Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden ulaşabilir. BİLSEM’lere öğretmen alımı için başvurular 16 Şubat’ta sona erecek

BİLSEM BAŞVURU ŞARTLARI

Bu merkezlere öğretmen olarak atanabilmek için başvuracakların, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlikte adaylıklarının kalkmış olması, öğretmen olarak görev yaptıkları illerin bilim ve sanat merkezlerinde alanlarında kontenjan bulunması gerekiyor. Başvuru ve onay süreci http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden gerçekleştiriliyor.

BİLSEMLERE ALINACAK ÖĞRETMEN KONTENJANLARI

BİLSEMLERE ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yarıyıl tatili yarın sona eriyor

Yarıyıl tatili yarın sona eriyor
Öğrencilere burs verebilmek için gece gündüz çalışıyor

Öğrencilere burs verebilmek için gece gündüz çalışıyor
‘100/2000 Doktora Bursu’na 30 yeni alan

‘100/2000 Doktora Bursu’na 30 yeni alan
6 milyon öğrenciye 'Okul Sütü' dağıtılacak

6 milyon öğrenciye 'Okul Sütü' dağıtılacak
Milli Eğitim'den 340 bin öğrenciye özel okul teşviki

Milli Eğitim'den 340 bin öğrenciye özel okul teşviki
Geleceğin gazetecileri için imza

Geleceğin gazetecileri için imza
Gümüşhane'de dikkat çeken kitap okuma projesi

Gümüşhane'de dikkat çeken kitap okuma projesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yangın

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde yangın
Milli Eğitim'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
Yardımcı Doçentlik yerine Doktor Öğretim Görevlisi

Yardımcı Doçentlik yerine Doktor Öğretim Görevlisi
ÖSYM iki işlem için ücret kaldırdı

ÖSYM iki işlem için ücret kaldırdı