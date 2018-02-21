Biltes’in ilk mezunları ulusal başarı getirdi

ÖZEL ETÜT PROGRAMI



‘BAŞARIMIZI YURTDIŞINA TAŞIYACAĞIZ’

İdil Janet Demiray

Biltes Ortaokulu, TEOG başarı sıralamasında 492,379 yeterlilik puanıyla 6’ncı oldu. Biltes, İstanbul’daki okullar arasında da 2’nci sırada yer aldı.Bu başarıyı beklediklerini söyleyen Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal, “2.5 yıl boyunca teorik bilgiden ziyade, testlerle uygulamalı olarak çok yoğun bir takvim oluşturduk. Öğrencinin derste anlamadığı konuyla ilgili etüt programı uyguluyoruz. Öğrenci ile birebir ilgilenmemiz özel etüt sistemi, sınavların çok doğru değerlendirilmesi ve hedef odaklı olmamız başarıyı getiriyor” dedi.İlk mezunları ile ulusal bir başarı kazanmalarının kendilerini çok yüreklendirdiğini belirten Uysal, “İngiltere ile ilgili çok önemli sürprizlerimiz var. Türkiye’de olmayan çok önemli bir uluslararası çalışma yapacağız. Hedefimiz her daim birinci olmak. Bu başarı sadece Türkiye’de kalmamalı. Biz bunu dünyaya da taşımalıyız” diye konuştu.