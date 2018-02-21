Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

Biltes’in ilk mezunları ulusal başarı getirdi

Biltes Koleji, 2017 yılının ikinci döneminde yapılan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) Türkiye’nin en başarılı özel okulları sıralamasında ilk 10’da yer aldı

Biltes’in ilk mezunları ulusal başarı getirdi
Biltes Ortaokulu, TEOG başarı sıralamasında 492,379 yeterlilik puanıyla 6’ncı oldu. Biltes, İstanbul’daki okullar arasında da 2’nci sırada yer aldı.
 

ÖZEL ETÜT PROGRAMI


Bu başarıyı beklediklerini söyleyen Biltes Koleji Kurucusu Can Uysal, “2.5 yıl boyunca teorik bilgiden ziyade, testlerle uygulamalı olarak çok yoğun bir takvim oluşturduk. Öğrencinin derste anlamadığı konuyla ilgili etüt programı uyguluyoruz. Öğrenci ile birebir ilgilenmemiz özel etüt sistemi, sınavların çok doğru değerlendirilmesi ve hedef odaklı olmamız başarıyı getiriyor” dedi.


‘BAŞARIMIZI YURTDIŞINA TAŞIYACAĞIZ’


İlk mezunları ile ulusal bir başarı kazanmalarının kendilerini çok yüreklendirdiğini belirten Uysal, “İngiltere ile ilgili çok önemli sürprizlerimiz var. Türkiye’de olmayan çok önemli bir uluslararası çalışma yapacağız. Hedefimiz her daim birinci olmak. Bu başarı sadece Türkiye’de kalmamalı. Biz bunu dünyaya da taşımalıyız” diye konuştu.


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