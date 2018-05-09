Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

BİM'den flaş karar! Tam 2 milyon...

BİM Yönetim Kurulu, pay geri alım kararı aldı. Kurul tarafından şirketin CFO'su Haluk Dortluoğlu'na geri alım işlemleri için yetki verilirken 2 milyon adede kadar hisse için en fazla 150 milyon TL fon ayrılacağı açıklandı

BİM'den flaş karar! Tam 2 milyon...
BİM Yönetim Kurulu, pay geri alım kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Yönetim Kurulu 8 Mayıs 2018 tarihinde Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine, Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet (2.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine, Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 150.000.000 TL olarak belirlenmesine, İşlemler için İcra Kurulu üyesi ve CFO Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir. 
 

KARINI DA AÇIKLADI


Öte yandan şirket karını da resmen açıkladı. BİM'in 2018 yılı ilk çeyrek konsolide net dönem karı 234.270.000 TL oldu. Önceki 197.857.000 TL seviyesindeydi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Alman devi işten çıkarmalara hazırlanıyor!

Alman devi işten çıkarmalara hazırlanıyor!
Şok Marketler'in halka arzı beklenenin üzerinde ilgi görüyor

Şok Marketler'in halka arzı beklenenin üzerinde ilgi görüyor

Mehmet Şimşek'ten son dakika döviz açıklaması!

Mehmet Şimşek'ten son dakika döviz açıklaması!
Varlık Barışı nedir? Ne anlama geliyor? 

Varlık Barışı nedir? Ne anlama geliyor? 
Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
Bakan Ağbal'dan son dakika Varlık Barışı açıklaması

Bakan Ağbal'dan son dakika Varlık Barışı açıklaması
1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? (9 Mayıs) Döviz fiyatları

1 dolar ne kadar oldu? Euro kaç para? (9 Mayıs) Döviz fiyatları
Çeyrek altın 300 lirayı geçti! (Altın fiyatları 9 Mayıs)

Çeyrek altın 300 lirayı geçti! (Altın fiyatları 9 Mayıs)
Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili yeni hamle!

Son dakika: Merkez Bankası'ndan dövizle ilgili yeni hamle!
Türkiye, Alibaba ve Amazon ile masaya oturdu

Türkiye, Alibaba ve Amazon ile masaya oturdu
Gebze-Halkalı hattı yıl sonu açılıyor

Gebze-Halkalı hattı yıl sonu açılıyor