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BİM'den uygun fiyatlı fiyat/performans canavarı: Xiaomi Redmi 5 Plus

BİM, yeni akıllı telefon kampanyasıyla teknoloji meraklılarını çekmeyi planlıyor. Önümüzdeki hafta Xiaomi Redmi 5 Plus modelini 999TL ile satışa sunacak

BİM'den uygun fiyatlı fiyat/performans canavarı: Xiaomi Redmi 5 Plus
BİM mağazaları gelişmiş ve güncel teknolojik ürünleri uygun fiyatlarla satmasıyla sık sık adından söz ettirmeye başladı. Bu sefer de Çin’in en büyük akıllı telefon markaları arasında yer alan Xiaomi’nin ürünlerini satmaya başladı. 11 Mayıs 2018 itibarıyla Xiaomi Redmi 5 Plus modeli BİM raflarında yerini alacak.

Cihazın özelliklerine gelecek olursak 5.99 inçlik Full HD ekranıyla şık bir tasarıma sahip. Gücünü Snapdragon 625 yonga seti ve 3 GB RAM’den alıyor. Arka kamerası 12MP olan cihazın ön tarafında 5 MP’lik bir kamera yer alıyor ve 4.000 mAh pil değeriyle tam bir fiyat/performans ürünü olarak öne çıkıyor. Xiaomi Redmi 5 Plus işletim sistemi olarak Android 7.0 Nougat kullanıyor.

Orta segment işlemcisi ile dikkat çeken ve uygun fiyatıyla dikkatleri çeken Redmi 5 Plus, BİM mağazalarında 999 TL gibi bir ücret ile satışa sunulacak. Fiyat, performans orantısına önem veriyorsanız, 11 Mayıs için planınızı şimdiden yapsanız iyi olacak.


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