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Bimeks'e bir darbe de oradan geldi

JCR, finansal açıdan zor durumda olan ve mağazalarına kilit vuran Bimeks'in notlarını aşağı yönlü revize etti

Bimeks'e bir darbe de oradan geldi
Uzun süredir finansal darboğaza olan, tahvilleri temerrüde düşen, tedarikçilerine borcu olan ve borcunu da hisse vererek kapatmak isteyen Bimeks'in notları aşağı yönlü revize edildi.
 
JCR Eurasia Rating, BIMEKS Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'yi ve Tahvil İhraçlarının Nakit Akımları'nın derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘CCC (Trk)''den ‘DDD (Trk)''ye ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘C (Trk)''den ‘D (Trk)''ye tüm not görünümleri (Stabil) olarak aşağı yönlü, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ise ‘CCC''den ‘DDD‘'ye aşağı yönlü revize etti.


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